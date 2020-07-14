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«Не хочет быть похожей на сестру»: папа Фриске оправдал дочь за ее «пародийное» выступление в платье Жанны 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Папа Фриске оправдал дочь за выступление в платье сестры
Фото: Global look press
Лавина критики обрушилась на сестру Жанны Фриске после ее выступления на свадьбе в Барвихе в платье сестры, да еще и с ее популярной композицией «Где-то лето». Пользователи Сети раскритиковали девушку за подражание умершей родственнице, желание нажиться на ее имени и неумение петь. Однако, если верить сестре певицы, обогащаться за счет ушедшего близкого человека она не собиралась.
Журналистам «Ридуса» она резко ответила, чтобы отстали от нее, дескать, она не копировала Жанну, а просто спела на празднике друзей. Ее слова подтвердил и папа Фриске, который рассказал, что Наталья была на свадьбе в качестве гостьи и выступать в принципе не планировала, но услышав песню сестры не удержалась, взяла микрофон и спела.
«Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру», — сказал он «Собеседнику».
При этом мужчина подтвердил, что девушка действительно носит наряды сестры, но ничего предосудительного он в этом не видит.
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Женский форум
Звёзды , Жанна Фриске , Ридус
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