Папа Фриске оправдал дочь за выступление в платье сестры

Лавина критики обрушилась на сестру Жанны Фриске после ее выступления на свадьбе в Барвихе в платье сестры, да еще и с ее популярной композицией «Где-то лето». Пользователи Сети раскритиковали девушку за подражание умершей родственнице, желание нажиться на ее имени и неумение петь. Однако, если верить сестре певицы, обогащаться за счет ушедшего близкого человека она не собиралась.

Журналистам «Ридуса» она резко ответила, чтобы отстали от нее, дескать, она не копировала Жанну, а просто спела на празднике друзей. Ее слова подтвердил и папа Фриске, который рассказал, что Наталья была на свадьбе в качестве гостьи и выступать в принципе не планировала, но услышав песню сестры не удержалась, взяла микрофон и спела.

«Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру», — сказал он «Собеседнику».

При этом мужчина подтвердил, что девушка действительно носит наряды сестры, но ничего предосудительного он в этом не видит.