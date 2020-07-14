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Известная российская телеведущая подала на развод после 10 лет брака 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Известная телеведущая разводится после 10 лет брака
Фото: @irenaponaroshku
Телеведущая Ирена Понарошку объявила о разводе с мужем, музыкантом Александром Листом, известным как DJ List, после 10 лет брака. Как сообщает Starhit, она официально подала на развод 8 июля в судебный участок мирового судьи.
По данным издания, конфликт в семье развивался давно и около года пара пыталась сохранить брак. Первое судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 23 июля. Между супругами должна пройти беседа.
В настоящее время пара воспитывает двоих сыновей — девятилетнего Серафима и полуторагодовалого Теодора. Осенью 2019 года супруг заявлял, что Понарошку хочет расстаться с ним из-за денег и низкого социального статуса.
В апреле Понарошку рассказала, что тайно вернулась в Россию несколько недель назад. В соцсетях она публиковала старые снимки из отпуска, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в связи с коронавирусом.
Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV и вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама», а также проекты на СТС. С октября 2018 года ведет рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».
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