Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе весной этого года после восьми лет брака. В начале лета пару официально развели. Павел оставил жене квартиру в Москве, а сам живет в загородном доме, куда, по некоторым данным, уже переехала его новая возлюбленная Мирослава Карпович

Всего через несколько недель после официального развода Прилучный отправился вместе с двумя детьми на отдых в Крым и взял с собой Мирославу, которая проводила время с актером и его наследниками. Мирослава держалась очень уверено и не сторонилась детей Прилучного. Наоборот — играла, носила на руках и вообще вела себя очень по-свойски.

Агата Муцениеце хранила молчание и не комментировала отношения бывшего мужа. Но сегодня под новым постом актрису завалили вопросами о том, как она могла отпустить детей отдыхать с новой пассией экс-супруга и не считает ли она, что для детской психики это был травматичный опыт.

«Я отпускала только с папой»,

— коротко ответила Агата.

Актриса намекает, что не знала о том, что Прилучный собирался взять в отпуск с собой еще и Карпович. Впрочем, вдаваться в подробности Агата не стала.

Карпович тоже приходится отбиваться от критики и вопросов. Актрису обвиняют в том, что она закрутила роман с Прилучным, когда тот еще состоял в браке, и разрушила семью.