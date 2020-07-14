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«Я отпускала только с папой»: Муцениеце высказалась об отдыхе детей с Карпович 

Экспресс газета и ещё 8 5 часов назад
«Я отпускала только с папой»
Фото: Экспресс газета
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе весной этого года после восьми лет брака. В начале лета пару официально развели. Павел оставил жене квартиру в Москве, а сам живет в загородном доме, куда, по некоторым данным, уже переехала его новая возлюбленная Мирослава Карпович.
Всего через несколько недель после официального развода Прилучный отправился вместе с двумя детьми на отдых в Крым и взял с собой Мирославу, которая проводила время с актером и его наследниками. Мирослава держалась очень уверено и не сторонилась детей Прилучного. Наоборот — играла, носила на руках и вообще вела себя очень по-свойски.
Агата Муцениеце хранила молчание и не комментировала отношения бывшего мужа. Но сегодня под новым постом актрису завалили вопросами о том, как она могла отпустить детей отдыхать с новой пассией экс-супруга и не считает ли она, что для детской психики это был травматичный опыт.
«Я отпускала только с папой»,
— коротко ответила Агата.
Актриса намекает, что не знала о том, что Прилучный собирался взять в отпуск с собой еще и Карпович. Впрочем, вдаваться в подробности Агата не стала.
Карпович тоже приходится отбиваться от критики и вопросов. Актрису обвиняют в том, что она закрутила роман с Прилучным, когда тот еще состоял в браке, и разрушила семью.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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