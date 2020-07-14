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Бузова пришла пьяная на эфир «Дома-2» 

runews24.ru и ещё 7 1 час назад
Бузова пришла пьяная на «Дом-2»
Фото: runews24.ru
Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в эпицентре скандала, который может негативно сказаться на ее репутации.
Сообщается, что она пришла на съемки шоу «Дом-2» в нетрезвом виде. Самое интересное то, что она даже не скрывала этого и сказала, что перед съемками решила расслабиться, поэтому немного выпила.
То, что на съемках на лобном месте Бузова ведет себя не так как всегда, было ясно всем — и соведущему Андрею Черкасову, и участникам телестройки, и зрителям. После того, как данное видео с выпившей Ольгой попало в Сеть, пользователи сразу начали критиковать ее. Большинство зрителей были уверены в том, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
Позже певица дала комментарий по этой ситуации, заявив, что она немного решила расслабиться перед работой. При этом она отметила, что это единичный случай и ранее ничего такого на работе у нее было. Она считает, что немного выпила и не так сильно была пьяна, чтобы вести себя как-то неадекватно.
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Звёзды , Другое , Ольга Бузова , Андрей Черкасов
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