Бузова пришла пьяная на «Дом-2»

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в эпицентре скандала, который может негативно сказаться на ее репутации.

Сообщается, что она пришла на съемки шоу «Дом-2» в нетрезвом виде. Самое интересное то, что она даже не скрывала этого и сказала, что перед съемками решила расслабиться, поэтому немного выпила.

То, что на съемках на лобном месте Бузова ведет себя не так как всегда, было ясно всем — и соведущему Андрею Черкасову , и участникам телестройки, и зрителям. После того, как данное видео с выпившей Ольгой попало в Сеть, пользователи сразу начали критиковать ее. Большинство зрителей были уверены в том, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Позже певица дала комментарий по этой ситуации, заявив, что она немного решила расслабиться перед работой. При этом она отметила, что это единичный случай и ранее ничего такого на работе у нее было. Она считает, что немного выпила и не так сильно была пьяна, чтобы вести себя как-то неадекватно.