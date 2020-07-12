Выяснилось, сколько Прилучный тратит на Карпович

Павел Прилучный отдыхает в Крыму в компании новой избранницы Мирославы Карпович и детей Мии и Тимофея. И, надо отметить, каждый шаг и вздох парочки становится поводом для обсуждения в социальных сетях: вот — Прилучный и его возлюбленная на яхте, а вот — с детьми пошли в аквапарк. СМИ даже узнали, сколько Павел тратит на отдых.

Суммы, надо сказать, не крупные, но все же калькулятор уже заработал. Итак, по данным «Собеседника», аренда яхты-катамарана для морской прогулки обошлась артисту в 7 000 рублей в час. Поход в ялтинский аквапарк: два взрослых билета по 1 600 рублей за штуку, детские — по 800 рублей, вип-зона — 3000 рублей. Посмотреть крокодилов — взрослые билеты по 600 рублей, детские — по 400.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, что не только Прилучный расстался с бывшей ради отношений с «папиной дочкой», но и она оставила молодого человека, с которым встречалась не один год. Имя молодого человека Игорь, и Мира встречалась с ним около трех лет. Даже была в крепкой дружбе с его мамой. Но, как говорится, чего не сделаешь ради страсти…