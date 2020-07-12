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Стало известно, сколько Прилучный тратит на отдых с Карпович в Крыму 

Russian Teleweek 12 июля 2020
Выяснилось, сколько Прилучный тратит на Карпович
Фото: Russian Teleweek
Павел Прилучный отдыхает в Крыму в компании новой избранницы Мирославы Карпович и детей Мии и Тимофея. И, надо отметить, каждый шаг и вздох парочки становится поводом для обсуждения в социальных сетях: вот — Прилучный и его возлюбленная на яхте, а вот — с детьми пошли в аквапарк. СМИ даже узнали, сколько Павел тратит на отдых.
Суммы, надо сказать, не крупные, но все же калькулятор уже заработал. Итак, по данным «Собеседника», аренда яхты-катамарана для морской прогулки обошлась артисту в 7 000 рублей в час. Поход в ялтинский аквапарк: два взрослых билета по 1 600 рублей за штуку, детские — по 800 рублей, вип-зона — 3000 рублей. Посмотреть крокодилов — взрослые билеты по 600 рублей, детские — по 400.
Кроме того, журналистам удалось выяснить, что не только Прилучный расстался с бывшей ради отношений с «папиной дочкой», но и она оставила молодого человека, с которым встречалась не один год. Имя молодого человека Игорь, и Мира встречалась с ним около трех лет. Даже была в крепкой дружбе с его мамой. Но, как говорится, чего не сделаешь ради страсти…
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Звёзды , Павел Прилучный , Мирослава Карпович
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