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Екатерина Волкова позировала без одежды на природе 

WomanHit.ru 52 минуты назад
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Фото: WomanHit.ru
Актриса выложила архивный снимок
В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице «Инстаграма» кадр из эффектной архивной фотосессии. В 2019 году вместе с другом Павлом Антоновым они приехали в село Улово на фестиваль. Там и был сделан снимок, на котором артистка запечатлена полностью обнаженной на природе.
«Понимаю, очень провокативно, но на мой взгляд, это имеет отношение к настоящему искусству, тогда почему нет. Поэтому делюсь» (орфография и пунктуация автора сохранены),
— подписала пост знаменитость.
@volkovawolka
Фото вызвало бурную реакцию пользователей соцсети. Многие восхитились стройной фигурой кинодивы и похвалили за смелость и оригинальное поздравление фотографов. К ним присоединилась и звезда шоу Первого канала «Давай поженимся» Лариса Гузеева. А некоторым публикация показалась слишком интимной.
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Звёзды , Екатерина Волкова , Павел Антонов , Лариса Гузеева
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