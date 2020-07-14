Пока Прилучный с Карпович и детьми отдыхает в Крыму, папарацци следят за каждым их шагом. СМИ уже подсчитали, сколько звезды потратили на развлечения на курорте. Об этом сообщает "Собеседник".

Так, актеры арендовали катер, который обошелся им в 7000 рублей в час. После они были замечены в аквапарке, вход в который стоит по 1600 рублей для взрослых и по 800 рублей для детей. Звезды разместились в вип-зоне, за которую заплатили 3000 рублей. Кроме того, Карпович и Прилучный с детьми ходили смотреть на крокодилов. Взрослые билеты на это развлечение стоят по 600 рублей, и еще по 400 рублей они отдали за вход для детей.