Пока Прилучный с Карпович и детьми отдыхает в Крыму, папарацци следят за каждым их шагом. СМИ уже подсчитали, сколько звезды потратили на развлечения на курорте. Об этом сообщает "Собеседник".
Так, актеры арендовали катер, который обошелся им в 7000 рублей в час. После они были замечены в аквапарке, вход в который стоит по 1600 рублей для взрослых и по 800 рублей для детей. Звезды разместились в вип-зоне, за которую заплатили 3000 рублей. Кроме того, Карпович и Прилучный с детьми ходили смотреть на крокодилов. Взрослые билеты на это развлечение стоят по 600 рублей, и еще по 400 рублей они отдали за вход для детей.
СМИ выяснили, что не только Прилучный бросил свою жену ради нового романа. Карпович год назад рассталась со своим возлюбленным Игорем, которого не показывала публике. Пара встречалась на протяжении трех лет.
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