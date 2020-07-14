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Анохина рассказала о конфликте с Барановской 

Елизавета Назарова 1 час назад
Анохина рассказала о конфликте с Барановской
Фото: @aizalovesam
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала о том, что планировала сотрудничество с телеведущей Юлией Барановской, но девушки поругались. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Айза рассказала, что ее пригласили вести шоу совместно с Юлией Барановской и Жанной Мартиросян. Сотрудничество не состоялось, так как с бывшей женой Аршавина они не разделили интересы "на происходящее в мире".
«Нас пригласили познакомиться друг с другом, но уже через десять минут я поняла, что мы не сможем работать с Юлей. Потому что она, как в своей передаче, все время кричала, вскакивала», — поделилась она.
Она рассказала, что вместе с Барановской они обсуждали экономику в стране и кратко пересказала их диалог.
«Я говорила: "Ужас, что происходит". А она: "Ну и вали на Бали, раз тебе тут не нравится!" Я правда люблю Россию, мне искренне нравится здесь жить. Просто я ругала ситуацию с пандемией, поскольку у меня закрываются салоны, аренда — миллион, и мне нужно платить зарплату сотрудникам. Меня это дико пугало. А когда я упомянула НДС, Барановская ответила: "А тебе-то что? Ты спекулянтка?"»
В конце Айза рассказала, что тогда был первый и последний раз, когда она виделась с Барановской. Больше она с ней встречаться не хочет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что СМИ стало известно о том, сколько Прилучный тратит на отдыхе с Карпович.
Видео дня. Как российская певица сменила сцену на ислам
Женский форум
Звёзды , Гуф , Айза Анохина , Жанна Мартиросян , Юлия Барановская
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