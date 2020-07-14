Анохина рассказала о конфликте с Барановской 

Айза рассказала, что ее пригласили вести шоу совместно с Юлией Барановской и Жанной Мартиросян . Сотрудничество не состоялось, так как с бывшей женой Аршавина они не разделили интересы "на происходящее в мире".

«Нас пригласили познакомиться друг с другом, но уже через десять минут я поняла, что мы не сможем работать с Юлей. Потому что она, как в своей передаче, все время кричала, вскакивала», — поделилась она.

Она рассказала, что вместе с Барановской они обсуждали экономику в стране и кратко пересказала их диалог.

«Я говорила: "Ужас, что происходит". А она: "Ну и вали на Бали, раз тебе тут не нравится!" Я правда люблю Россию, мне искренне нравится здесь жить. Просто я ругала ситуацию с пандемией, поскольку у меня закрываются салоны, аренда — миллион, и мне нужно платить зарплату сотрудникам. Меня это дико пугало. А когда я упомянула НДС, Барановская ответила: "А тебе-то что? Ты спекулянтка?"»

В конце Айза рассказала, что тогда был первый и последний раз, когда она виделась с Барановской. Больше она с ней встречаться не хочет.