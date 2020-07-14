Похудевшая дочь Толкалиной в кружеве впечатлила фанатов

19-летняя Мария Кончаловская, которая сумела похудеть на 30 кг, побаловала фанатов новым фотосетом со своим участием. В этот раз звездная наследница примерила нежный образ.

Локацией для съемки послужило зеленое поле, расположенное в Рязанской области. Мария позировала в светлом кружевном комплекте, состоящем из топа с обнаженными плечами и мини-шорт. Сверху Кончаловская накинула белую тунику с длинными рукавами. Девушка распустила вьющиеся волосы и сделала умеренный макияж.

@welcometomaria

Мария призналась, что несмотря на яркие кадры, больше всего ей понравился не результат фотосессии, а сам процесс съемки.

«Кадры получились очень красивые. Но сам процесс — это нечто! Хочется красоту создавать, запечатлевать и делиться! А красота во всем! Она в доброте, в искусстве, в знаниях, любви, в стремлениях, целях, желаниях, даже в слезах, гневе… И каждый человек имеет к ней отношение»,

— поделилась с подписчиками Кончаловская.

Фолловеры эмоционально отреагировали на снимки звезды. Многие отметили, что Мария удачно подобрала образ.

«Это того стоило, согласна, красота получилась!», «Маша — прелесть», «Дерзкий ангел», «Очень красиво», «Нежная и хрупкая бабочка — красавица»,

— высказались поклонники.