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«Дерзкий ангел»: сбросившая 30 кг дочь Толкалиной в кружеве устроила фотосессию на природе 

WMJ.ru 4 часа назад
Похудевшая дочь Толкалиной в кружеве впечатлила фанатов
Фото: WMJ.ru
19-летняя Мария Кончаловская, которая сумела похудеть на 30 кг, побаловала фанатов новым фотосетом со своим участием. В этот раз звездная наследница примерила нежный образ.
Локацией для съемки послужило зеленое поле, расположенное в Рязанской области. Мария позировала в светлом кружевном комплекте, состоящем из топа с обнаженными плечами и мини-шорт. Сверху Кончаловская накинула белую тунику с длинными рукавами. Девушка распустила вьющиеся волосы и сделала умеренный макияж.
@welcometomaria
Мария призналась, что несмотря на яркие кадры, больше всего ей понравился не результат фотосессии, а сам процесс съемки.
«Кадры получились очень красивые. Но сам процесс — это нечто! Хочется красоту создавать, запечатлевать и делиться! А красота во всем! Она в доброте, в искусстве, в знаниях, любви, в стремлениях, целях, желаниях, даже в слезах, гневе… И каждый человек имеет к ней отношение»,
— поделилась с подписчиками Кончаловская.
Фолловеры эмоционально отреагировали на снимки звезды. Многие отметили, что Мария удачно подобрала образ.
«Это того стоило, согласна, красота получилась!», «Маша — прелесть», «Дерзкий ангел», «Очень красиво», «Нежная и хрупкая бабочка — красавица»,
— высказались поклонники.
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