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«Смех уместен на кладбище»: Собчак заговорила о своей бесноватости 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Смех уместен на кладбище»
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Собчак после своего последнего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» вновь обрела скандальную славу. Звезда разместила в программе рекламу сети, занимающейся доставкой еды на дом. В промо-ролике светская львица показала отрывок видео с ее задержанием возле здания ФСБ, где проходили пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Фолловеры не оценили юмора звезды и обрушились на нее с критикой, обвиняя, что эта шутка явно была не уместна, тем более в рекламе. В ответ Ксения Анатольевна подробно описала свой яркий характер и вновь с удовольствием проехалась по кладбищенской теме, которую она начала еще в пору своей свадьбы, проехавшись на катафалке до ЗАГСа.
«Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная. Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации.
Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю»,
— написала она в личном блоге.
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Звёзды , Иван Сафронов , Ксения Собчак , ФСБ
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