«Смех уместен на кладбище»

Ксения Собчак после своего последнего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» вновь обрела скандальную славу. Звезда разместила в программе рекламу сети, занимающейся доставкой еды на дом. В промо-ролике светская львица показала отрывок видео с ее задержанием возле здания ФСБ , где проходили пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Фолловеры не оценили юмора звезды и обрушились на нее с критикой, обвиняя, что эта шутка явно была не уместна, тем более в рекламе. В ответ Ксения Анатольевна подробно описала свой яркий характер и вновь с удовольствием проехалась по кладбищенской теме, которую она начала еще в пору своей свадьбы, проехавшись на катафалке до ЗАГСа.

«Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная. Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации.

Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю»,

— написала она в личном блоге.