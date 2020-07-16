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51-летняя Бондарчук без белья сверкнула грудью 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
51-летняя Бондарчук без белья сверкнула грудью
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена Федора Бондарчука срази поклонников откровенными фото. Она доказала, что по-прежнему прекрасно выглядит.
Светлана Бондарчук не так давно пустила в свою квартиру на Чистых прудах Ксению Собчак. Бизнесвумен рассказала о своей жизни. Она без стеснения говорила об интимных предпочтениях, а на ее стенах в квартире телеведущая увидела картины, на которых хозяйка дома запечатлена обнаженной.
В 51 год, к слову, светская львица выглядит не хуже топ-моделей. Она без стеснения оголяется на отдыхе, а в обычной жизни любит подчеркивать фигуру легкими и женственными образами.
Недавно Светлана побывала в Крыму с возлюбленным Сергеем Харченко. Она позировала то в бикини, то в платье-сорочке. За несколько недель блондинка приобрела золотистый оттенок кожи. Вернувшись в Москву, она устроила фотосессию в постели. Бизнесвумен примерила несколько боди. Наряд черного цвета подчеркнул ее стройные и загорелые ноги, а мятное боди из просвечивающей ткани позволило звезде сверкнуть роскошной грудью.
Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру со всех сторон. Даже подпись к пикантным кадрам она не стала делать. Если раньше многие осуждали блондинку, у которой есть дети и даже внуки, за откровенные кадры, то на этот раз фанаты одарили ее комплиментами. Не каждая женщина после 50, по их мнению, может держать себя в такой форме.
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«На эти ноги можно смотреть вечно», «Вы такая красивая, худая, стройная… ааа длинноногая, что бесите очень!», «Света, фигура супер! А эта мята на загоревшем теле, вообще улет», «Ах какие ножки, до чего же хороши», «Обалдеть просто», «Немножко эротики», «Ну а эти ножки — шик», — прокомментировали пост подписчики.
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Звёзды , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Ксения Собчак , Федор Бондарчук
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