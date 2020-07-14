Дочь Пескова раскрыла причины набора веса

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета раскрыла причины появления лишнего веса во время режима самоизоляции, который вводили из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».
По словам Песковой, она поправилась в начале карантина, поскольку соблюдала пост в Рамадан (священный для мусульман месяц, когда они отказываются от еды и воды на период светового дня).
«Просто весь день не ешь, не пьешь — а потом ешь немало сладкого»,
— объяснила девушка и добавила, что отец предупреждал ее о возможном наборе веса вместо похудения.
Однако героиня материала заявила, что во время второй половины режима самоизоляции она начала активно худеть. Девушка отметила, что после окончания сессии в МГИМО серьезно занялась не только своим внешним видом, но и здоровьем.
Вдобавок Пескова рассказала журналистам о своей учебе в магистратуре и о том, что занималась на карантине подготовкой запуска собственной компании.
«Она называется Speransa Digital&Communications — мы будем заниматься диджитал-маркетингом»,
— пояснила дочь пресс-секретаря президента.
2 июля Елизавета Пескова поделилась с подписчиками своим способом похудения, которым она заинтересовалась благодаря священному месяцу Рамадан. В посте она объяснила, что после окончания поста в Рамадан начала питаться по системе 8/16, поскольку такой режим питания подходит ей в летнее время.