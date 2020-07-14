«Возможности устроиться в „Макдональдс“ у него нет»

Эксперт по британской королевской семье Том Куинн (Tom Quinn) назвал главную проблему, с которой столкнулся принц Гарри после переезда в США. Об этом пишет издание Daily Star.

По мнению Куинна, если в Великобритании у принца Гарри была определенная роль и обязанности, то теперь он их лишен. «Гарри чувствует себя немного потерянным, — утверждает эксперт. — Он испытывает в Америке те же чувства, которые Меган испытывала здесь».

Первоначально принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассчитывали, что будут проводить время и в Великобритании, и в США, однако пандемия COVID-19 поставила на этих планах крест. В будущем Маркл намерена возобновить актерскую карьеру, а что будет делать принц Гарри, пока неизвестно.

«В чем заключается его роль? Не может же он до конца жизни только выгуливать лабрадора, — рассуждает Куинн. — Возможности устроиться в "Макдоналдс" или в инвестиционный банк у него нет. Так чем же он будет заниматься?»