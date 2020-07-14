Счастливая семейная жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце канула в лету. Вместо нее теперь сплошные скандалы и интриги за спиной у брошенной актрисы. А то, что Прилучный завел роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович , тоже давно не секрет для широкой публики. Но ходят слухи, что новость о новом романе Павла буквально раздавила и без того ошарашенную жизненными переменами Муцениеце.

Блогер Лена Миро в своем новом посте поделилась мыслями по этому поводу. По ее мнению, "спецоперация" по замене одной жены на другую женщину в доме — дело спланированное и причем сильно заранее. Не могло это все случиться в один миг, а Агата просто не понимала, что творится за ее спиной.

"Соседи Прилучного утверждают, что Мирослава уже успела поругаться с домработницей и наводит свои порядки".

Говорят, что Карпович с персоналом не церемонится — кричит на прислугу, вводит свои правила и "таскает на руках детей, будто они — ее".

"Рокировочка удалась. Чем всё дело закончится? Не будьте наивными, оно уже закончилось! Такой вот блицкриг — а теперь Агата может таскаться по судам, поплакать в студии у Малахова, дать интервью жёлтой прессе, но, как говорится, поздно метаться.

Дело сделано. Там — счастливая семья с детьми. У Агаты же — сопли, слюни, почти помешательство",

— написала свое мнение Миро.

"Агате Муцениеце остаётся лишь посочувствовать, как она проспала то, что творилось за её спиной",

— подытожила блогер.