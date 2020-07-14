Водянова подразнила фанатов фигурой в бикини

Наталья Водянова недавно вернулась к обычному ритму жизни. Весь карантин она провела в своем особняке в Париже с женихом Антуаном Арно и пятью детьми. У русской модели трое наследников от первого брака, а также еще двое сыновей от нынешнего возлюбленного. С сыном одного из самых богатых людей в мире девушка строит отношения уже 9 лет. В этом году у них должна была состояться пышная свадьба, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, когда состоится бракосочетание, поэтому Водянова занимается насущными делами. Она устраивает пикники с детьми или видится с друзьями. Каждый раз модель восхищает поклонников своими стильными образами. Неожиданно на новом фото девушка предстала в спальне дома с панорамными окнами. Она позировала у зеркала в алом мини-бикини и без макияжа. 38-летняя Наталья похвасталась плоским животом и точеной фигурой.

@natasupernova

Девушка поблагодарила друзей за подарок и поздравила всех с Днем Бастилии. К слову, волосы она не укладывала, оставив распущенными. Поклонникам редко удается увидеть модель в столь откровенном виде.

Многие поразились тому, как выглядит многодетная мама. Они не поверили, что имея пятерых детей можно обладать столь стройными ногами и осиной талией.

«Какая красотка», «И это мама пятерых деток!», «Вот это формы», «Нереально круто», «Такой плоский живот!», «Наталья, какая вы потрясающая, как можно так выглядеть»,

— прокомментировали кадр подписчики.