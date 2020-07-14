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«Такой плоский живот!»: 38-летняя Водянова блеснула точеной фигурой в алом бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Водянова подразнила фанатов фигурой в бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова недавно вернулась к обычному ритму жизни. Весь карантин она провела в своем особняке в Париже с женихом Антуаном Арно и пятью детьми. У русской модели трое наследников от первого брака, а также еще двое сыновей от нынешнего возлюбленного. С сыном одного из самых богатых людей в мире девушка строит отношения уже 9 лет. В этом году у них должна была состояться пышная свадьба, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Пока неизвестно, когда состоится бракосочетание, поэтому Водянова занимается насущными делами. Она устраивает пикники с детьми или видится с друзьями. Каждый раз модель восхищает поклонников своими стильными образами. Неожиданно на новом фото девушка предстала в спальне дома с панорамными окнами. Она позировала у зеркала в алом мини-бикини и без макияжа. 38-летняя Наталья похвасталась плоским животом и точеной фигурой.
@natasupernova
Девушка поблагодарила друзей за подарок и поздравила всех с Днем Бастилии. К слову, волосы она не укладывала, оставив распущенными. Поклонникам редко удается увидеть модель в столь откровенном виде.
Многие поразились тому, как выглядит многодетная мама. Они не поверили, что имея пятерых детей можно обладать столь стройными ногами и осиной талией.
«Какая красотка», «И это мама пятерых деток!», «Вот это формы», «Нереально круто», «Такой плоский живот!», «Наталья, какая вы потрясающая, как можно так выглядеть»,
— прокомментировали кадр подписчики.
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