Дочь Заворотнюк съезжает из дома

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новый пост в Инстаграм. В нем она рассказала о своих ближайших планах. Девушка задумала переехать из загородного дома, в котором живет вся семья Заворотнюк, в отдельную квартиру. Девушка много времени провела в Нью-Йорке и вернулась в Москву в прошлом году, когда стало известно о тяжелом диагнозе Анастасии. Все это время Анна жила в особняке в Крекшино, но теперь планирует переезд.

"После долгой жизни в Нью Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще Московской жизни и выходя на улицу встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации",

— написала она и добавила, что все равно будет скучать по дому и планирует приезжать сюда на выходных.