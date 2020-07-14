Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Заворотнюк переезжает из дома своей матери 

Стелла Шмель 2 часа назад
Дочь Заворотнюк съезжает из дома
Фото: @anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новый пост в Инстаграм. В нем она рассказала о своих ближайших планах. Девушка задумала переехать из загородного дома, в котором живет вся семья Заворотнюк, в отдельную квартиру. Девушка много времени провела в Нью-Йорке и вернулась в Москву в прошлом году, когда стало известно о тяжелом диагнозе Анастасии. Все это время Анна жила в особняке в Крекшино, но теперь планирует переезд.
"После долгой жизни в Нью Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще Московской жизни и выходя на улицу встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации",
— написала она и добавила, что все равно будет скучать по дому и планирует приезжать сюда на выходных.
Ранее "Рамблер" писал, что Пригожин призвал артистов собрать деньги на лечение Заворотнюк.
Видео дня. Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, придуманные не для еды
Продукты, придуманные не для еды
Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети
Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети
Эксперты определили правильную частоту мытья головы
Эксперты определили правильную частоту мытья головы
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Какой кефир на самом деле полезен
20:02
Какой кефир на самом деле полезен
Еда Здоровье
Что будет с телом, если неделю не есть сахар
02:26
Что будет с телом, если неделю не есть сахар
Здоровье
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
02:42
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Здоровье
Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал
02:05
Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал
Звёзды
Диетологи назвали фрукт, необходимый худеющим
02:43
Диетологи назвали фрукт, необходимый худеющим
Еда
Почему наручные часы носят на левой руке
03:23
Почему наручные часы носят на левой руке
Психология
Как российская певица сменила сцену на ислам
02:41
Как российская певица сменила сцену на ислам
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение