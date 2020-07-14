Популярная российская телеведущая подала на развод

Телеведущая Ирена Понарошку объявила о разводе. Как сообщает издание Starhit, Ирена подала на развод еще 8 июля. Женщина расторгнет свой брак с музыкантом Александром Листом после 10 лет совместной жизни.

Известно, что в семье развивался конфликт уже давно, но супруги долго пытались сохранить семью. Тем не менее, 23 июля состоится первое судебное заседание по бракоразводному процессу. Между Понарошку и Листом должна пройти беседа.

Как заявил Александр еще в 2019 году, Ирена хочет развестись с ним из-за финансовых конфликтов и низкого социального статуса.

Супруги воспитывают двоих детей — мальчиков девяти и полутора лет.