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Популярная российская телеведущая подала на развод спустя 10 лет брака 

Стелла Шмель 2 часа назад
Популярная российская телеведущая подала на развод
Фото: @irenaponaroshku
Телеведущая Ирена Понарошку объявила о разводе. Как сообщает издание Starhit, Ирена подала на развод еще 8 июля. Женщина расторгнет свой брак с музыкантом Александром Листом после 10 лет совместной жизни.
Известно, что в семье развивался конфликт уже давно, но супруги долго пытались сохранить семью. Тем не менее, 23 июля состоится первое судебное заседание по бракоразводному процессу. Между Понарошку и Листом должна пройти беседа.
Как заявил Александр еще в 2019 году, Ирена хочет развестись с ним из-за финансовых конфликтов и низкого социального статуса.
Супруги воспитывают двоих детей — мальчиков девяти и полутора лет.
Ранее "Рамблер" писал, как Миро высказалась о романе Карпович с Прилучным: "Агата проспала то, что творилось за ее спиной".
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