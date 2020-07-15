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«Свою профессию выстрадала, став балериной всея Руси»: Волочкова раскрыла правду о своей работе 

Мира Маркина 2 часа назад
Анастасия Волочкова в ходе беседы с журналистом издания "Собеседник" раскрыла правду о своей работе, рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой и вспомнила о недавнем скандале.
Не так давно балерина посетила Дивеевский монастырь, после чего получила штраф за нарушение карантина:
«Гонцы пришли неожиданно, составили протокол с грубейшими нарушениями. Сейчас этим делом занимаются мои юристы. Я верю, что правда окажется на моей стороне».
Справиться с навалившимся стрессом Волочковой помогло любимое дело. Однако, как признается артистка, изначально никто не верил в то, что ей удастся стать балериной:
«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь — любимое делов. […]. Я плачу часто. Да, я являюсь королевой. Но свое королевство создала путем большого физического труда и противостояний. Я же не модель, а балерина».
Именно поэтому Волочкова хочет быть в отношениях с мужчиной, который будет сильнее нее и на которого она сможет положиться. Неудивительно, что о бывшем супруге балерина вспоминает нехотя. По словам звезды, много лет назад Игорь Вдовин занял у нее три миллиона долларов, но вернул долг лишь недавно. Вдобавок к этому, вместо денег Волочкова получила несколько апартаментов в Астрахани:
«Я поехала в Астрахань, чтобы посмотреть ход строительства. Часть квартир недостроена, строительство остановлено. Я подсчитала: если удастся продать часть достроенных квартир, не получу и трети тех денег, которые давала в долг человеку. Но я рада, что правда восторжествовала. И суд оказался на моей стороне».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкова оправдалась за "шапито" в Дивеево.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , ИД "Собеседник"
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