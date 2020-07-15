Анастасия Волочкова в ходе беседы с журналистом издания "Собеседник" раскрыла правду о своей работе, рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой и вспомнила о недавнем скандале.

Не так давно балерина посетила Дивеевский монастырь, после чего получила штраф за нарушение карантина:

«Гонцы пришли неожиданно, составили протокол с грубейшими нарушениями. Сейчас этим делом занимаются мои юристы. Я верю, что правда окажется на моей стороне».

Справиться с навалившимся стрессом Волочковой помогло любимое дело. Однако, как признается артистка, изначально никто не верил в то, что ей удастся стать балериной:

«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь — любимое делов. […]. Я плачу часто. Да, я являюсь королевой. Но свое королевство создала путем большого физического труда и противостояний. Я же не модель, а балерина».

Именно поэтому Волочкова хочет быть в отношениях с мужчиной, который будет сильнее нее и на которого она сможет положиться. Неудивительно, что о бывшем супруге балерина вспоминает нехотя. По словам звезды, много лет назад Игорь Вдовин занял у нее три миллиона долларов, но вернул долг лишь недавно. Вдобавок к этому, вместо денег Волочкова получила несколько апартаментов в Астрахани: