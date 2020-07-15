Появились новые подробности развода Пелагеи и Ивана Телегина

В декабре 2019 года Пелагея объявила о разрыве с Иваном Телегиным, а этой весной подала заявление на развод. Изначально сообщалось, что супруги расходятся на дружеской ноте, однако вскоре выяснилось, что это неправда. Хоккеист пропал из жизни их общей 3-летней дочери Таисии, не помогает семье в финансовом плане и, более того, намерен судиться с бывшей возлюбленной за недвижимое имущество.

Поклонники Пелагеи стали обвинять Телегина в измене с Марией Гончар . Тем временем, друзья хоккеиста утверждают, что осуждать стоит не его, а певицу.

Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится! И потом у Пелагеи непростой характер. Она очень властная, не каждый мужчина смирится с ролью подкаблучника. Она думала, что Иван со временем вернется к ней, но он сейчас счастлив с новой девушкой — Марией Гончар. Когда Пелагея поняла, что мужа не вернуть, стала манипулировать ребенком. Она не дает Ивану видеться с дочерью,

— рассказала изданию «Комсомольская правда» подруга Ивана Телегина.

Девушка добавила, что Пелагея якобы бездумно сорила его деньгами: «Иван очень щедрый мужчина. Он безумно любил Пелагею и не жалел на нее денег. За три года брака, по его словам, Пелагея потратила из его средств 300 млн рублей. Он ее полностью обеспечивал (все гонорары певицы от концертов поступают ее матери-продюсеру Светлане Хановой )».

Она также прокомментировала имущественные споры между Пелагеей и Телегиным.

Иван получает ежемесячно около 3,5 млн рублей. И Пелагея считает, что по закону она имеет право на четверть этих денег. Но у Ивана есть еще сын от предыдущих отношений. Поэтому согласно Семейному кодексу алименты на двоих несовершеннолетних детей взыскиваются судом в размере не 25 процентов от доходов, а по 16 процентов на каждого ребенка,

— поведала подруга Телегина.

Девушка добавила, что хоккеист имеет законное право на их квартиру: «В прессе писали о квартире Пелагеи, которую намерен разделить Иван. А ничего, что эта квартира покупалась на деньги Телегина? Иван впоследствии подарил ее маме Пелагеи. А сейчас почему-то пишут, что Телегин претендует на чужие апартаменты». Впрочем, ее слова разнятся с тем, что накануне заявил адвокат певицы. Юрист рассказал, что квартира была куплена на финансы мамы певицы, а вот четырехэтажный особняк супруги покупали вместе, взяв ипотеку.