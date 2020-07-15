Ивлев познакомил молодую любовницу с сыном 

Константин Ивлев познакомил сына Матвея с любовницей, 28-летней Валерией Куденковой.
На днях шеф-повар опубликовал в своем Instagram снимок вместе с возлюбленной и наследником. Вся компания присутствовала на матче, проходившем на стадионе «Динамо».
«Поборемся с "Крыльями"»,
— подписал снимок Ивлев.
@ivlevchef
Поклонников шеф-повара воодушевил его позитивный пост.
«Правду говорят, глаза — зеркало души. Константин, они так и светятся у вас от счастья. Вы с Лерой очень гармоничная пара».
Однако некоторые подумали, что Куденкова — дочь Ивлева:
"Красивые дети у шефа".
Друг Ивлева, актер Алексей Гаврилов, поддержал товарища в комментариях:
«Костя, привет! Я искренне рад за тебя и твою новую семью. Ты счастлив, ты молод, ты энергичен, ты в ресурсе. Ты — невероятный профессионал, и я вам желаю прожить долго и счастливо».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлев женится на молодой журналистке после скандального развода.