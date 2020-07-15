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Меган Маркл раскрыла истинную причину ухода из королевской семьи 

Мира Маркина 45 минут назад
Герцогиня Сассекская Меган раскрыла истинную причину ухода из королевской семьи. Супруга принца Гарри записала видеообращение, приуроченное к онлайн-саммиту Girl Up.
38-летняя Маркл в завуалированной форме объяснила, почему они с мужем отказались от королевских привилегий и переехали из Великобритании в США:
«Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что — нет. Самое сложное — это оказалось самым сложным для меня — подкреплять свои убеждения действиями. […]. Изменения и рост, к которым вы стремитесь, не всегда происходят ежедневно. Но когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели».
Помимо прочего, Маркл напомнила о том, как важно отстаивать свои права:
«Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль. Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум. Потому что это именно он — всего лишь шум. Ваш голос говорит правду. Он выражает надежду. Ваш голос может и должен быть намного громче».
Эксперты издания The Sun восприняли речь Меган как критику королевы Елизаветы II. По данным источника во дворце, королевская семья не знала о выступлении Маркл.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о звездных семьях, которые разрушили внебрачные дети.
Женский форум
Звёзды , Видео , Елизавета II , принц Гарри
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