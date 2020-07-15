Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Саймоном Бассом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Толкалина объявила о разрыве
Фото: Teleprogramma.pro
Любовь Толкалина вслед за своей дочерью Марией Михалковой-Кончаловской сделала сенсационное заявление о своей личной жизни.
Вначале ее наследница призналась, что до сих пор не замужем из-за нехватки средств на свадьбу. Хотя ранее экс-жена Егора Кончаловского говорила о том, что Маша уже в браке с Никитой Кузьминым. А теперь и сама звезда сказала, что не только не узаконила своих отношений с британским композитором Саймоном Бассом, но, напротив, рассталась с ним.
Напомним, в марте этого года артистка в личном блоге ответила бесцеремонному подписчику, что давно замужем. Эту информацию люди приняли за чистую монету. Но теперь оказалось, что таким образом (и в первом, и во втором случае) Толкалина выступала против наглости некоторых фолловеров.
Отношения с лондонским музыкантом у Любови испортились в период самоизоляции. Оказавшись без работы, она отправилась в деревню к родителям, где было время поразмыслить о своем настоящем и будущем. В итоге актриса пришла к выводу, что не готова покинуть страну, а общаться со своим бойфрендом вот так на расстоянии она не способна.
«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор»»,
— сказала она 7days.ru.
Любовь призналась, что самоизоляция проверила их отношения на прочность, выступила определенным катализатором.
«Те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно «за», но слишком много «против»»,
— заметила звезда.
Отметим, что 54-летний композитор Саймон Басс хорошо известен во всем мире, его музыка есть в репертуаре Мадонны и Робби Уильямса. В отношениях с Толкалиной он был больше четырех лет.
Видео дня. Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Teleprogramma.pro: последние новости
Подруга Телегина назвала зарплату хоккеиста и сумму, которую он готов платить Пелагее на ребенка Подруга Телегина назвала зарплату хоккеиста и сумму, которую он готов платить Пелагее на ребенка «Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры «Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры «Такой плоский живот!»: 38-летняя Наталья Водянова блеснула точеной фигурой в алом бикини «Такой плоский живот!»: 38-летняя Наталья Водянова блеснула точеной фигурой в алом бикини
Женский форум
Звёзды , Любовь Толкалина , Робби Уильямс , Мадонна , Егор Кончаловский , Никита Кузьмин , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как продавцы мухлюют с рыбой
20:08
Как продавцы мухлюют с рыбой
Еда Здоровье
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
03:13
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
Дом и сад
Как сумел забеременеть американский мужчина
10:05
Как сумел забеременеть американский мужчина
Здоровье Дети
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
03:36
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
Звёзды
Чем российские дачи отличаются от немецких
02:49
Чем российские дачи отличаются от немецких
Дом и сад
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Какой кефир на самом деле полезен
20:02
Какой кефир на самом деле полезен
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение