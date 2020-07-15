Толкалина объявила о разрыве

Любовь Толкалина вслед за своей дочерью Марией Михалковой-Кончаловской сделала сенсационное заявление о своей личной жизни.

Вначале ее наследница призналась, что до сих пор не замужем из-за нехватки средств на свадьбу. Хотя ранее экс-жена Егора Кончаловского говорила о том, что Маша уже в браке с Никитой Кузьминым . А теперь и сама звезда сказала, что не только не узаконила своих отношений с британским композитором Саймоном Бассом, но, напротив, рассталась с ним.

Напомним, в марте этого года артистка в личном блоге ответила бесцеремонному подписчику, что давно замужем. Эту информацию люди приняли за чистую монету. Но теперь оказалось, что таким образом (и в первом, и во втором случае) Толкалина выступала против наглости некоторых фолловеров.

Отношения с лондонским музыкантом у Любови испортились в период самоизоляции. Оказавшись без работы, она отправилась в деревню к родителям, где было время поразмыслить о своем настоящем и будущем. В итоге актриса пришла к выводу, что не готова покинуть страну, а общаться со своим бойфрендом вот так на расстоянии она не способна.

«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор»»,

— сказала она 7days.ru.

Любовь призналась, что самоизоляция проверила их отношения на прочность, выступила определенным катализатором.

«Те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно «за», но слишком много «против»»,

— заметила звезда.