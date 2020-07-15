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Звезду «Великолепного века» захотели отправить в тюрьму на 13 лет 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Звезду «Великолепного века» могут посадить на 13 лет
Фото: Lenta.ru
Турецкого актера Озана Гювена захотели отправить в тюрьму на 13 лет. Об этом сообщает Sabah.
Звезде «Великолепного века» грозит от трех до 13,5 года заключения из-за избиения своей возлюбленной Дениз Булусуз. Уточняется, что артист напал на женщину, отобрал телефон, а затем не давал ей покинуть дом. Булусуаз пожаловалась в прокуратуру ограничение личной свободы и умышленное нанесение телесных повреждений. Первое слушание по делу состоится 21 января.
Как сообщает РИА Новости, ранее женщина опубликовала несколько снимков с ушибленным глазом и синяками на лице. В ответ артист также поделился снимками, на которых можно увидеть, что на его лице тоже есть ссадины.
В феврале другого актера из сериала «Великолепный век» Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в целом ряде преступлений. Среди них — сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.
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