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Толкалина сообщила о разрыве с возлюбленным из Великобритании 

Мира Маркина 3 часа назад
Любовь Толкалина сообщила о разрыве с возлюбленным из Великобритании, композитором Саймоном Бассом.
Не так давно дочка Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская рассказала о том, что до сих пор не замужем из-за нехватки средств на свадьбу. Теперь же и сама Любовь призналась, что ей пришлось расстаться со своим любовником.
Как выяснилось, отношения актрисы с музыкантом испортились в период самоизоляции. Толкалина оказалась без работы и отправилась в деревню к родителям, где ей удалось поразмыслить о своем настоящем и будущем. В конце концов Любовь пришла к выводу, что не хочет переезжать из России:
«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра "Собор"».
По словам актрисы, самоизоляции стала для нее с Бассом проверкой на прочность:
«Те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно "за", но слишком много "против"».
@tolkalinaliuba
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывший муж Гагариной заговорил об "убогой эстраде" после расставания с певицей.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Любовь Толкалина , Мария Михалкова-кончаловская
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