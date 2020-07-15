Любовь Толкалина сообщила о разрыве с возлюбленным из Великобритании, композитором Саймоном Бассом.

Не так давно дочка Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская рассказала о том, что до сих пор не замужем из-за нехватки средств на свадьбу. Теперь же и сама Любовь призналась, что ей пришлось расстаться со своим любовником.

Как выяснилось, отношения актрисы с музыкантом испортились в период самоизоляции. Толкалина оказалась без работы и отправилась в деревню к родителям, где ей удалось поразмыслить о своем настоящем и будущем. В конце концов Любовь пришла к выводу, что не хочет переезжать из России:

«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра "Собор"».

По словам актрисы, самоизоляции стала для нее с Бассом проверкой на прочность:

«Те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно "за", но слишком много "против"».