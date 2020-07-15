Названа самая красивая женщина в королевской семье 

Мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. Информация появилась на сайте издания Daily Mail.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва с помощью методики компьютерной картографии соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05 процента близки к совершенству.

Помимо принцессы Дианы, которая заняла первое место в рейтинге исследователя, анализу подверглись и другие королевские особы. Так, на втором месте оказалась королева Иордании Рания Аль-Абдулла — она получила 88,9 процента. В то же время принцесса Монако Грейс Келли попала на третью позицию, уступая Рании всего в один процент.

Кроме того, жена принца Гарри Меган Маркл обогнала супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон и заняла четвертую строчку рейтинга с 87,4 процента. При этом Герцогиня Кембриджская получила 86,8 процента и замкнула пятерку лидеров.

В октябре 2019 года хирург Джулиан Де Сильва признал идеальной внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид . Он соотнес пропорции ее лица по той же технологии и вывел, что они на 94,35 процента близки к совершенству. Самым красивым мужчиной в мире оказался английский актер Роберт Паттинсон