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Американка, завоевавшая все титулы красоты 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы "Мисс Род-Айленд", "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается девушка.
В 2011 году девушка пришла в моделинг, а уже спустя год начала появляться во всех конкурсах красоты. В 2012 году ее признали самой красивой женщиной в США и во Вселенной. Одну из улиц в Род-Айленде даже переименовали в честь модели и назвали "путь Оливии Калпо".
Девушка иногда занимается общественной деятельностью. Во время конкурса Мисс США она поддержала трансексуалов и заявила, что надеется на то, что Америка будет свободной.
Сейчас Калпо занимается своим блогом. Она регулярно делится фотографиями из поездок и выкладывает рекламу, а также снимается для журналов. За ее Instagram следят почти пять миллионов человек, которые восхищаются каждой ее фотографией.
"У тебя очень красивые глаза", "Ты меня мотивируешь", "Потрясающая!", "Невозможно оторвать глаз", — пишут поклонники в комментариях.
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Женский форум 11
Звёзды , Фото , Оливия Калпо
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