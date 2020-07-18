Американка, завоевавшая все титулы красоты 

Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы "Мисс Род-Айленд", "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается девушка.

В 2011 году девушка пришла в моделинг, а уже спустя год начала появляться во всех конкурсах красоты. В 2012 году ее признали самой красивой женщиной в США и во Вселенной. Одну из улиц в Род-Айленде даже переименовали в честь модели и назвали "путь Оливии Калпо".

Девушка иногда занимается общественной деятельностью. Во время конкурса Мисс США она поддержала трансексуалов и заявила, что надеется на то, что Америка будет свободной.

Сейчас Калпо занимается своим блогом. Она регулярно делится фотографиями из поездок и выкладывает рекламу, а также снимается для журналов. За ее Instagram следят почти пять миллионов человек, которые восхищаются каждой ее фотографией.