Звезды, которые вышли замуж за миллионеров 

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Они нашли свое счастье с богатыми мужчинами.

Мексиканская звезда вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Он является владельцем многих известных домов мод (Yves Saint Laurent, Gucci) и входит в число ста самых богатых людей мира. Пара имеет общую дочь Валентину.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» выходила замуж три раза. Однако два первых брака с актером Тайлером Кристофером и спортсменом Тони Паркером оказались неудачными. А вот третьим избранником звезды стал мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, владелец крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Теlevisa. От миллионера актриса родила сына.

Участница легендарной группы Spice Girls не жалуется на отсутствие денег. Еще бы! Ее супруг руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер . 21 января 2017 года певица родила сына Монтагю Джорджа Гектора Хорнера.

Бейонсе

Когда-то еще малоизвестная певица вышла замуж за богача, рэпера Jay-Z. Сейчас же парочка считается одной из самых богатых звезд в мире шоу-бизнеса. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звездных пар. В 2012 году этот список возглавили Бейонсе и Джей-Зи, заработавшие $ 78 млн Слава

В отношениях с Анатолием Данилицким артистка состоит больше 10 лет. Они вместе воспитывают двух дочерей.

Раньше Анатолий был генеральным директором ЗАО «Национальная резервная корпорация». Несмотря на то, что супруг полностью обеспечивает ее всем необходимым, звезда продолжает трудиться и заниматься творчеством.