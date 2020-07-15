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Названа самая красивая женщина в королевской семье 

Мира Маркина 1 час назад
Названа самая красивая женщина в королевской семье. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва изучил лица королевских особ, соотнеся их с правилом золотого сечения. Как выяснилось, больше всего к идеалу приближено лицо принцессы Дианы — на 89,05%.
На втором месте оказалась королева Иордании Рания Аль-Абдулла — она получила 88,9 процента. Третью позицию заняла принцесса Монако Грейс Келли, уступая Рании всего на один процент.
Помимо этого, супруга принца Гарри Меган Маркл обогнала жену принца Уильяма Кейт Миддлтон и заняла четвертую строчку рейтинга с 87,4%. Герцогиня Кембриджская, в свою очередь, получила 86,8% и замкнула пятерку лидеров.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у самой красивой женщины появился еще более эффектный двойник.
Звёзды , Видео , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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