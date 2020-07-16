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Бабкина отдыхает на море с молодым спутником 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Бабкина отдыхает на море с молодым спутником
Фото: WMJ.ru
70-летняя певица демонстрирует в Instagram снимки с отдыха в Крыму. Правда, в отпуск Бабкина отправилась не со своим гражданским мужем Евгением Гором, а с концертным директором театра звезды Антоном Собяниным.
Поклонники приписывают Надежде Бабкиной молодого ухажера. На такую мысль их навели недавние кадры из Instagram звезды. На них Надежда позирует вместе с улыбающимся мужчиной на фоне солнечного Крыма. Подписчики без труда узнали в незнакомце на фото концертного директора театра Бабкиной Антона Собянина.
@ngbabkina
В кадре Собянин бережно придерживает звезду за плечо. В stories у певицы пара также позирует, обнявшись. При этом, судя по соцсетям, гражданский муж певицы Евгений Гор в это время остался в Москве.
Поклонники Бабкиной в комментариях отмечают ее цветущий вид. Напомним, Надежда оказалась одной из первых звезд, заболевших COVID-19. Певица тяжело переживала свое состояние, у нее развилась двусторонняя пневмония. Источники сообщали о том, что медики даже ввели ее на некоторое время в искусственную кому. К счастью, артистка победила болезнь, вернулась к работе, а сейчас позволила себе и отдых на море.
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