Бабкина отдыхает на море с молодым спутником 

70-летняя певица демонстрирует в Instagram снимки с отдыха в Крыму. Правда, в отпуск Бабкина отправилась не со своим гражданским мужем Евгением Гором , а с концертным директором театра звезды Антоном Собяниным.

Поклонники приписывают Надежде Бабкиной молодого ухажера. На такую мысль их навели недавние кадры из Instagram звезды. На них Надежда позирует вместе с улыбающимся мужчиной на фоне солнечного Крыма. Подписчики без труда узнали в незнакомце на фото концертного директора театра Бабкиной Антона Собянина.

@ngbabkina

В кадре Собянин бережно придерживает звезду за плечо. В stories у певицы пара также позирует, обнявшись. При этом, судя по соцсетям, гражданский муж певицы Евгений Гор в это время остался в Москве.

Поклонники Бабкиной в комментариях отмечают ее цветущий вид. Напомним, Надежда оказалась одной из первых звезд, заболевших COVID-19. Певица тяжело переживала свое состояние, у нее развилась двусторонняя пневмония. Источники сообщали о том, что медики даже ввели ее на некоторое время в искусственную кому. К счастью, артистка победила болезнь, вернулась к работе, а сейчас позволила себе и отдых на море.