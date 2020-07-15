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«Была готова стать второй женой»: Казанова раскрыла подробности романа с миллиардером-мусульманином 

WMJ.ru 4 часа назад
«Была готова стать второй женой»
Фото: Global Look Press
37-летняя певица впервые откровенно рассказала подписчикам в Instagram о прошлой влюбленности, признавшись, что ради бойфренда собиралась забыть об амбициях и гордости. Сати не смущало даже наличие законной жены у ее избранника.
Сати Казанова доверила подписчикам в Instagram детали своего романа с миллиардером-мусульманином. Эти отношения зародились спустя несколько лет после начала работы певицы в группе «Фабрика». Сати сразу влюбилась в мужчину, обладающего всеми важными для нее на тот момент качествами: загадочностью, мудростью, богатством и щедростью. Единственное, что несколько омрачало счастье Казановой — тот факт, что ее любимый уже состоял в браке.
Но даже это азартная певица восприняла как небольшую помеху: влюбленная Сати была готова оформить отношения с бойфрендом по мусульманским обычаям, так как они оба являлись представителями восточной культуры.
Я, со всеми своими идеями собственной исключительности, лидерской жизненной позицией и непомерными амбициями, готова была стать для него второй женой,
− раскрыла певица подробности отношений в Instagram.
Казанова призналась, что если бы в тот момент ее мужчина потребовал от нее оставить карьеру и родить ему детей, она бы сразу согласилась. Спустя три года такой слепой любви, Сати приняла решение о расставании, потому что не могла больше мириться с обилием женщин в жизни избранника.
Сейчас певица счастлива в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Период самоизоляции вынужденно разлучил супругов, но теперь они наслаждаются воссоединением.
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Звёзды , Сати Казанова , Стефано Тиоццо
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