Что стало с исполнителем хита «Между мной и тобой»

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Как сложилась жизнь певца Оскара исполнившего хит «Между мной и тобой» 

Veasy.ru 48 минут назад
Первые шаги в мир шоу-бизнеса артист Шамиль Малкандуев, более популярный под творческим псевдонимом «Оскар» начал делать в нулевых. Наверняка многие слышали его хит «Между мной и тобой».
Несколько лет назад артист оставил родину и переехал за границу, в связи с этим предлагаем узнать, как сейчас складывается его жизнь.
Как оказалось его творческая деятельность и жизнь полна метаморфозов. Вначале двухтысячных Шамиль стал широко известен российской публике под псевдонимом «Оскар». Сам артист родом из Нальчика, вырос в семье военного.
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Позднее он перебрался в столицу, где стал активно заниматься музыкой. Как позже оказалось, будучи на своей родине, Шамиль находился в неких «рамках», которые мешали ему полностью раскрыться, не только в плане творчества.
В 2003 году он признался, что с детства ощущает себя женщиной, его привлекает носить женские наряды. В этом же году певец переезжает за границу, где открывается с новой стороны.
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А в прошлом году артист объявил о смене пола. Это стало для многих поклонников шоком, как и для его родственников. В связи с этим последовала и смена псевдонима. Теперь он работает под именем «Скарлетт».
Скарлетт обрела широкую известность на западе. Изменениям поддался и его внешний вид. Теперь он выглядит как женщина, и разглядеть в ней прежнего Шамиля можно с трудом.
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После своего заявления о смене пола Шамиль попросил обращаться к нему «она». И теперь Скарлетт плодотворно работает за рубежом, выпускает музыкальные альбомы, новые синглы, сотрудничает с известными продюсерами, а также снимается в фотосессиях.
На будущее она планирует покорить не только западную публику, но и российскую побывав с концертами в России.
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