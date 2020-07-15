«Была готова стать второй женой»

Певица Сати Казанова рассказала о своем прошлом романе с женатым миллиардером. Об этом она написала в Instagram.

По словам певицы, они оба были представителями восточной культуры и собирались узаконить свои отношения по мусульманским обычаям. Однако мужчина, в которого она влюбилась, был женат. На тот момент Сати Казанову это не смущало.

"Я, со всеми своими идеями собственной исключительности, лидерской жизненной позицией и непомерными амбициями, готова была стать для него второй женой", — призналась певица.

Она объяснила, что тогда очень любила своего избранника и была готова на все.

"Каждое его слово было для меня законом и, если бы он сказал бросить карьеру и всю свою жизнь сидеть дома и рожать детей, я бы, не раздумывая, согласилась".

Пара была в отношениях три года, но потом, по словам Сати Казановой, она приняла решение расстаться.