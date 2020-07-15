«Была готова стать второй женой»

Певица Сати Казанова рассказала о своем прошлом романе с женатым миллиардером. Об этом она написала в Instagram.
По словам певицы, они оба были представителями восточной культуры и собирались узаконить свои отношения по мусульманским обычаям. Однако мужчина, в которого она влюбилась, был женат. На тот момент Сати Казанову это не смущало.
"Я, со всеми своими идеями собственной исключительности, лидерской жизненной позицией и непомерными амбициями, готова была стать для него второй женой", — призналась певица.
Она объяснила, что тогда очень любила своего избранника и была готова на все.
"Каждое его слово было для меня законом и, если бы он сказал бросить карьеру и всю свою жизнь сидеть дома и рожать детей, я бы, не раздумывая, согласилась".
Пара была в отношениях три года, но потом, по словам Сати Казановой, она приняла решение расстаться.
"В моей памяти он остался очень благородным человеком с добрым и чистым сердцем. Но, как и у многих восточных мужчин, наделенных деньгами и властью, у него была одна слабость — женщины. Их у него было слишком много".
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