«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег 

Певица Маша Распутина в новом интервью "Собеседнику" распекла коллег по сцене.
По словам 56-летней Распутиной, новые артисты ей не нравятся.
"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь",
— переживает Маша.
Современное кино Распутину тоже не устраивает.
"На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе",
— поделилась артистка, добавив, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.