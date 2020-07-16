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«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
«Безголосые обезьяны»: Распутина распекла коллег
Фото: РИА Новости
Певица Маша Распутина в новом интервью "Собеседнику" распекла коллег по сцене.
По словам 56-летней Распутиной, новые артисты ей не нравятся.
"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь",
— переживает Маша.
Современное кино Распутину тоже не устраивает.
"На чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе",
— поделилась артистка, добавив, что предпочитает смотреть болливудские фильмы и турецкие сериалы.
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