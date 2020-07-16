После того, как Гарик Харламов Кристина Асмус публично заявили о своем расставании и предстоящем разводе, по Сети поползли самые разные слухи о причинах их разлада.

Одна из версий — любовный треугольник. Люди «видели» то актрису с некими мужчинами, то артиста с девушками. Тем не менее объективных доказательств «третьей стороны» никто так и не предъявил.

@yana_koshkina_official

В одной из последних неподтвержденных теорий неожиданно засветилась участница шоу «Однажды в России» (ТНТ) Яна Кошкина , известная своими женственными формами. Судя по всему, известие о «романе» с брюнеткой немало удивило и позабавило Харламова. Комик не стал молчать и ответил на слухи в личном блоге в свойственной ему манере.

Он опубликовал явно отредактированное с помощью специальной программы фото, на котором запечатлен он сам и женщина с выдающимся бюстом.

«Знакомьтесь, моя новая пассия»: Харламов обнародовал снимок с аппетитной дамой.

«Ладно… раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия Гига Бюстовна Грудинина!» — подписал Гарик коллаж.