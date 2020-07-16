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«Знакомьтесь, моя новая пассия»: Харламов обнародовал снимок с аппетитной девушкой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Знакомьтесь, моя новая пассия»
Фото: Global look press
После того, как Гарик Харламов и Кристина Асмус публично заявили о своем расставании и предстоящем разводе, по Сети поползли самые разные слухи о причинах их разлада.
Одна из версий — любовный треугольник. Люди «видели» то актрису с некими мужчинами, то артиста с девушками. Тем не менее объективных доказательств «третьей стороны» никто так и не предъявил.
@yana_koshkina_official
В одной из последних неподтвержденных теорий неожиданно засветилась участница шоу «Однажды в России» (ТНТ) Яна Кошкина, известная своими женственными формами. Судя по всему, известие о «романе» с брюнеткой немало удивило и позабавило Харламова. Комик не стал молчать и ответил на слухи в личном блоге в свойственной ему манере.
Он опубликовал явно отредактированное с помощью специальной программы фото, на котором запечатлен он сам и женщина с выдающимся бюстом.
«Знакомьтесь, моя новая пассия»: Харламов обнародовал снимок с аппетитной дамой.
«Ладно… раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия Гига Бюстовна Грудинина!» — подписал Гарик коллаж.
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Женский форум 2
Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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