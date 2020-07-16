Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус недавно всполошили общественность, заявив о разводе. Причину расставания звездная пара так и не называла, но появились слухи, что истинный повод для развода — это любовный треугольник, где то Харламова, то Асмус видели в компании совсем других людей, а проверку на прочность семейных уз звезды пройти не смогли.
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Появились домыслы и о том, что Харламов встречается с Яной Кошкиной, актрисой шоу "Однажды в России". Судя по всему, новости о новом романе позабавили и самого Гарика, поэтому он решил ответить в свойственной ему манере. Он опубликовал в Инстаграме снимок, на котором изображена женщина средних лет с впечатляющим бюстом, а сзади стоит Харламов.
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Конечно, без фотошопа не обошлось.
"Ладно… раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия Гига Бюстовна Грудинина",
— подписал снимок юморист.
Ранее "Рамблер" писал, что Толкалина сообщила о разрыве с возлюбленным из Великобритании.