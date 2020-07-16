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Солнцев подтвердил проблемы Бузовой с алкоголем 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Солнцев подтвердил проблемы Бузовой с алкоголем
Фото: Teleprogramma.pro
Имеются ли у Ольги Бузовой проблемы с алкоголем? В Сети гуляет видео, на котором ведущая общается с участниками «Дома — 2» явно «навеселе». Показалось или нет, сайту Teleprogramma.pro прокомментировал бывший участник шоу Рустам Солнцев.
Мужчина рассказал, что каждый раз перед съемками ведущие общаются с редакторской группой телепередачи. По его словам, если Бузова появилась в кадре нетрезвой, значит создатели программы осознанно допустили ее такую на съемки, а это уже попахивает халатностью на производстве.
«Признаюсь, на съемках я обнаружил, что Оля не очень хорошо выглядит для своих лет, а именно состояние кожи. Очень многие пишут мне, что они давным-давно заметили, что Ольга находится в таком состоянии», — поделился Солнцев.
На прямой вопрос, есть ли у Бузовой проблемы с алкоголем, мужчина ответил утвердительно. Он сослался на собственные источники, которые не стал называть, но эти люди говорили ему о слабости ведущей перед крепкими напитками.
Журналисты спросили, а какая же Бузова настоящая, без «маски» телезвезды.
«Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста», — резюмировал Рустам.
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Звёзды , Другое , Рустам Солнцев
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