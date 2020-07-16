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Бочкарева опубликовала откровенное фото в постели

Нижегородская правда
2 часа назад
Женский форум
Наталья Бочкарева взволновала своих поклонников. Актриса опубликовала в Instagram откровенное фото.
На фото звезда театра и кино Наталья Бочкарёва позирует на кровати, а в подписи к фото желает своим подписчикам сладких снов.
@natalia_bochkareva_official
Подписчики негодуют и пишут, какой может быть сон при виде таких фотографий.
«Даша сейчас к Гене будет приставать?» — поинтересовался dimakovalchuk1771. «Ну, какие теперь сны после такой фотки», — отметил ser_nik62. «Дама, вы супер красотка», — добавила anet832. «А женщина, как буря улеглась», — резюмировал terander66.
Женский форум
Звёзды,Наталья Бочкарева
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