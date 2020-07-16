Авербух строит новый дом для Арзамасовой 

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Звездный роман фигуриста и «папиной дочки», который наделал столько шума на прошлой неделе, обрастает новыми деталями.

Илья Авербух начал строить новый дом. Старый, который расположен в живописном месте возле Истринского водохранилища, разберут, перевезут на новое место, а после продадут другим людям. Строение находится в идеальном состоянии, но Авербух захотел дом побольше.

«Все течет, все меняется, мы идем дальше», — прокомментировал свое решение фигурист в видео, опубликованном компанией, занимающейся строительством.

Вероятно, спортсмен готовит новое гнездышко для своей молодой возлюбленной Лизы Арзамасовой, роман с которой стал достоянием общественности несколько дней назад.

Эту же версию озвучила в эфире ток шоу «Фигурвью» главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина

«Лиза захотела новый дом», — сказала она.

Кстати, фанаты «папиной дочки» уже замечали, что она выходила в эфир из коттеджа 46-летнего Авербуха, сообщает «КП».