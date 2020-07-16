«Мне нелегко»: Муцениеце обратилась к поклонникам 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись месяц назад, а объявили о расставании весной этого года. Сразу после развода стало известно, что у Прилучного вовсю развивается новый роман с Мирославой Карпович , которая, по слухам, и стала причиной разлада между Павлом и его экс-супругой.

Муцениеце пытается лишний раз о разводе не говорить, однако не скрывает, что тяжело переживает изменения в личной жизни, в особенности ее ранит и то, что бывший муж уже начал жить вместе с другой женщиной. Агата же обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку и ободряющие комментарии.

«Вы все меня так поддерживаете. Спасибо всем большое! Потому что… Что там скрывать!.. Мне нелегко. Так важно каждое слово. Я очень чувствую вашу поддержку», — обратилась к подписчикам растроганная Муцениеце, сообщает ТВЦ.

Тем временем Прилучный уже успел съездить с Мирославой в Крым вместе с детьми. Агата об этой «семейной» поездке, судя по всему, узнала из СМИ, так как написала, что отпускала детей только с папой, но никак не с его новой любовницей.