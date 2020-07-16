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Орлова вспомнила последние дни жизни Фриске 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Орлова вспомнила последние дни жизни Фриске
Фото: Teleprogramma.pro
Певица и телеведущая Ольга Орлова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как наступил момент окончания ремиссии у ее подруги Жанны Фриске, которая в 2015 году скончалась от рака. Исполнительница два года боролась с болезнью. Ремиссия после американской вакцины длилась примерно полтора года.
«Она начала заговариваться. Она говорила мне при встрече: «Ты приехала ко мне из аэропорта». Хотя я приехала из дома. Потом уже ничто не помогало. Она перестала говорить, разговаривать со всеми. Ее супруг Дима Шепелев приезжал к ней. Она последние месяцы лежала у родителей».
Ольга Орлова Певица вспомнила день смерти Фриске.
«Я поняла, что у нее не реагируют зрачки на свет. Я уже себя не помню в эту минуту. Была в отчаянии. Она мне потом снилась несколько раз. Один раз как будто мы с ней находимся в Лос-Анджелесе. А второй раз она попросила полежать меня на ее кровати. Я приехала в дом к родителям и легла на кровать, как она просила», — заявила Орлова.
Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. От телеведущего Дмитрия Шепелева у нее остался сын Платон. Мальчик несколько лет уже не видел родителей Фриске. Шепелев разругался с ними в пух и прах.
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Звёзды , Дима Шепелев , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Орлова
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