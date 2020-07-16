Меладзе рассказала, как живет после измены мужа 

14 лет назад Ирина узнала, что любовница родила Валерию ребенка. Женщина признается: это было самым тяжелым испытанием в ее жизни.

Брак Валерия и Ирины Меладзе со стороны казался крепким долгое время. Успешный супруг, правильная жена и три дочки. Все изменило появление Альбины Джанабаевой в команде артиста.

У певца завязался роман с бэк-вокалисткой. Он вылился в беременность и последующее рождение ребенка. Все это время жена не знала о наличии соперницы. Новость о том, что у мужа появился сын от другой женщины, стала для нее громом среди ясного неба.

С того момента прошло 14 лет. Сейчас Ирина вспоминает это время со спокойной улыбкой. Тогда же ей было сложно принять происходящее. Эмоции были негативными, а состояние настолько подавленным, что женщина жила, руководствуясь простым принципом: день отстоять и ночь продержаться.

Бывшая жена певца вспоминает, что бороться со всем этим ей пришлось долго. Облегчение наступило лишь в момент, когда она фактически морально умерла.

Видя руины собственного счастья и пытаясь его восстановить, Ирина испробовала все методы и до последнего пыталась сохранить семью. Сейчас она уже по-другому смотрит на ситуацию и не понимает, зачем вообще настолько трагично воспринимала происходящее.

Сейчас некоторые поступки вызывают у нее улыбку, но ни к одному из них она не относится с осуждением. Женщина просто признала факт — тогда по-другому реагировать не могла.

После развода с Валерием бывшей супруге удалось наладить собственную жизнь. Она счастлива. У Ирины три талантливые дочери, которые во всем поддерживают маму. Сама она увлеклась блогингом. Ирина часто делится с поклонниками мыслями по поводу различных жизненных ситуаций.