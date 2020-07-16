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30-летняя дочь Задорнова запечатлелась в купальнике 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
30-летняя дочь Задорнова запечатлелась в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
Единственная дочь российского писателя-сатирика Михаила Задорнова 30-летняя Елена в настоящий момент живет с мужем на Мальте. Наследница появилась в отношениях артиста с Еленой Бомбиной, в это время он уже был женат на Велте Задорновой и никак не мог решиться на развод с ней. Однако беременность возлюбленной и появление на свет дочери решили все.
Задорнов все-таки покинул первую жену и ушел к Бомбиной. Тем не менее, писатель сумел сохранить хорошие отношения с обеими женщинами, за больной знаменитостью перед смертью ухаживали они обе.
Наследница артиста унаследовала писательский талант своего отца и часто делится своими стихами с подписчиками в личном блоге. В своем последнем посте она предстала на фото, запечатлевшись на берегу моря, задумчиво глядя вдаль. Для удачного кадра девушка примерила синий купальник в полоску.
@jzadornova
Фолловеры пожелали Елене счастья в личной жизни и заметили, что кроме дара отца она еще взяла от него и внешность.
«На этой фотографии особенно на папу похожа. Взгляд папин», «А папина ведь», «Хорошенькая, папина гордость!» — написали пользователи Сети. «Прекрасная фотография! Почему-то думаю, что Вы здесь счастливы, а в общем красива, талантлива!», «Милая и красивая ты на фотке и стих прекрасен как всегда», «На этой фотографии ты какая-то особенная, не похожая на себя, но невероятно красивая!» — также заметили почитатели ее таланта.
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