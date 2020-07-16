30-летняя дочь Задорнова запечатлелась в купальнике 

Единственная дочь российского писателя-сатирика Михаила Задорнова 30-летняя Елена в настоящий момент живет с мужем на Мальте. Наследница появилась в отношениях артиста с Еленой Бомбиной, в это время он уже был женат на Велте Задорновой и никак не мог решиться на развод с ней. Однако беременность возлюбленной и появление на свет дочери решили все.

Задорнов все-таки покинул первую жену и ушел к Бомбиной. Тем не менее, писатель сумел сохранить хорошие отношения с обеими женщинами, за больной знаменитостью перед смертью ухаживали они обе.

Наследница артиста унаследовала писательский талант своего отца и часто делится своими стихами с подписчиками в личном блоге. В своем последнем посте она предстала на фото, запечатлевшись на берегу моря, задумчиво глядя вдаль. Для удачного кадра девушка примерила синий купальник в полоску.

@jzadornova

Фолловеры пожелали Елене счастья в личной жизни и заметили, что кроме дара отца она еще взяла от него и внешность.