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Актриса Марина Федункив , известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, рассказала о жестких избиениях. Беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале Super в четверг, 16 июля.

«Там просто жесткач был. Я любила его очень», — объяснила Федункив.

Она рассказала о созависимых отношениях, выбраться из которых ей не помогли даже специалисты.

«Со мной психологи разговаривали, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него», — отметила артистка.

Во время интервью Федункив впервые публично поведала об избиениях:

«Он мог что угодно употреблять. Если нету чего-то, то он начинал пить, очень жестко пить. Он бил. Он воровал деньги». «Сотрясение было, перелом ноги был… Ой, все», — ответила Федункив на вопрос о полученных от мужа травмах.

Актриса вспомнила, как ездила со сломанной ногой на гастроли.

Она призналась, что не рассказывала об избиениях никому из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.

«А потом было страшно обратиться, когда он сказал: "Я тебя убью нахрен. Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью". А потом я понимаю, что он может это сделать», — добавила артистка.

Федункив бросила мужа после того, как у него умерли родители, с которыми она находилась в хороших отношениях и не хотела, чтобы они пострадали от своего сына.