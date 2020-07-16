Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как ее жестко избивал муж-наркоман 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, рассказала о жестких избиениях. Беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале Super в четверг, 16 июля.
«Там просто жесткач был. Я любила его очень», — объяснила Федункив.
Она рассказала о созависимых отношениях, выбраться из которых ей не помогли даже специалисты.
«Со мной психологи разговаривали, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него», — отметила артистка.
Во время интервью Федункив впервые публично поведала об избиениях:
«Он мог что угодно употреблять. Если нету чего-то, то он начинал пить, очень жестко пить. Он бил. Он воровал деньги». «Сотрясение было, перелом ноги был… Ой, все», — ответила Федункив на вопрос о полученных от мужа травмах.
Актриса вспомнила, как ездила со сломанной ногой на гастроли.
Она призналась, что не рассказывала об избиениях никому из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.
«А потом было страшно обратиться, когда он сказал: "Я тебя убью нахрен. Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью". А потом я понимаю, что он может это сделать», — добавила артистка.
Федункив бросила мужа после того, как у него умерли родители, с которыми она находилась в хороших отношениях и не хотела, чтобы они пострадали от своего сына.
Последние новости
Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом Полиция показала видео ареста Джорджа Флойда Полиция показала видео ареста Джорджа Флойда
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Марина Федункив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом
Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом
Андрей Разыграев покажет «МИР в одной тарелке»
Андрей Разыграев покажет «МИР в одной тарелке»
В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы
В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что такое красный рис
20:03
Что такое красный рис
Еда
Почему комнаты ярости входят в моду
03:58
Почему комнаты ярости входят в моду
Психология
Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
03:19
Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
Дом и сад
Как нарезать лук, не заливаясь слезами
02:09
Как нарезать лук, не заливаясь слезами
Еда Дом и сад
Почему у азиатов узкие глаза
02:42
Почему у азиатов узкие глаза
Красота Здоровье
Как продавцы мухлюют с рыбой
20:08
Как продавцы мухлюют с рыбой
Еда Здоровье
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
03:13
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение