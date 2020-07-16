Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова вышла в эфир "Дома-2" подшофе. Этим действием она спровоцировала скандал, хотя сама не видит серьезной проблемы. В СМИ, тем временем, начала появляться информация о том, что у Бузовой реальные проблемы со спиртным. Непростые отношения звезды с алкоголем подтвердил и бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По словам Солнцева, каждый раз перед съемками ведущие проводят встречу с редакторами программы. И если те допустили ее в таком виде, значит это халатность в том числе и с их стороны.

Ссылаясь на свои источники, Солнцев подтвердил, что Бузову часто видят подвыпившей, а проблемы с алкоголем у девушки действительно есть.

Отвечая на вопрос о том, какая она — настоящая Бузова, Солнцев сказал: