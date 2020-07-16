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Подтвердились проблемы Ольги Бузовой с алкоголем 

Стелла Шмель 2 часа назад
Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова вышла в эфир "Дома-2" подшофе. Этим действием она спровоцировала скандал, хотя сама не видит серьезной проблемы. В СМИ, тем временем, начала появляться информация о том, что у Бузовой реальные проблемы со спиртным. Непростые отношения звезды с алкоголем подтвердил и бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
По словам Солнцева, каждый раз перед съемками ведущие проводят встречу с редакторами программы. И если те допустили ее в таком виде, значит это халатность в том числе и с их стороны.
Ссылаясь на свои источники, Солнцев подтвердил, что Бузову часто видят подвыпившей, а проблемы с алкоголем у девушки действительно есть.
Отвечая на вопрос о том, какая она — настоящая Бузова, Солнцев сказал:
"Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста".
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов отреагировал на слухи про пассию в свойственной ему манере.
Женский форум 27
Звёзды , Видео , Рустам Солнцев , Ольга Бузова
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