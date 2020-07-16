Актриса Марина Федункив , широко известная по роли в сериале "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman, рассказала о сложностях семейной жизни. В ходе беседы с изданием Super, полная версия которой опубликована на официальном YouTube-канале журнала, она поведала о постоянных драках с мужем-наркоманом.

Несмотря на любовь с ее стороны, звезда отметила что это был "жесткач". Женщина попала в созависимые отношения, из которых она долго не могла выбраться даже при помощи психологов.

"Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него",

— вспомнила прошлые дни актриса.

В ходе беседы она впервые рассказала и том, как он ее избивал:

"Сотрясение было, перелом ноги был… Ой, все",

— отметила она, перечисляя полученные травмы и вспомнила, как ездила на гастроли со сломанной из-за скандального супруга ногой. Федункив рассказала, что он ее не только бил, но и воровал деньги, угрожал, а однажды сказал:

"Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью",

— вспомнила актриса и отметила, что была уверена, что он в состоянии так и сделать.

Она смогла уйти от супруга только после того, как у него умерли родители, с которым Марина Федункив была в хороших отношениях и боялась, что они тоже могут пострадать из-за взбалмошного характера своего сына.

Отвечая на вопрос, почему она никому не говорила о своей сложной семейной ситуации, звезда ответила, что боялась нанести вред своему имиджу успешной актрисы. Чувство стыда также сыграло свою роль.