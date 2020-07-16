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В театре рассказали, как Карпович покоряла Прилучного 

Teleprogramma.pro 1 час назад
В театре рассказали, как Карпович покоряла Прилучного
Фото: Teleprogramma.pro
Один из сотрудников театра, в котором служат актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович, рассказал, как начинался их бурный роман. Отношения, как он заверил, начались со спектакля «Косметика врага», в котором они были оба задействованы. Причем изначально Прилучному Карпович откровенно не нравилась. И как женщина, и как актриса. Он даже хотел, чтобы ее убрали из спектакля, но она включила все свои женские чары.
Сама Карпович в какой-то момент почувствовала, что тучи над ее головой сгущаются. Она начала «ухаживать» за Прилучным. К примеру, подносила ему бокалы с вином, обнимала якобы по-дружески за плечи. Естественно, что в какой-то момент мужчина, что называется, поплыл от такого внимания.
«Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами. Как приворожила!»
Как отметил работник, Прилучный изменился за короткий промежуток времени до неузнаваемости. Еще недавно он говорил, что не хочет работать с Карпович, а уже вскоре улыбался ей. Особенно он был рад, когда она хватала его за локоток или трепала по волосам на голове, словно ребеночка, сообщает «7 дней».
Напомним, что Павел Прилучный, который несколько месяцев назад расстался с супругой Агатой Муцениеце, провел отпуск в Крыму с Мирославой Карпович и своими детьми. Недавно они вместе довольные вернулись с отдыха. Карпович отмечала, что ей надоела травля в ее адрес. Сам Прилучный говорил, что не собирается пускать посторонних в свою личную жизнь.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , журнал "7 Дней"
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