В театре рассказали, как Карпович покоряла Прилучного 

Один из сотрудников театра, в котором служат актеры Павел Прилучный Мирослава Карпович , рассказал, как начинался их бурный роман. Отношения, как он заверил, начались со спектакля «Косметика врага», в котором они были оба задействованы. Причем изначально Прилучному Карпович откровенно не нравилась. И как женщина, и как актриса. Он даже хотел, чтобы ее убрали из спектакля, но она включила все свои женские чары.

Сама Карпович в какой-то момент почувствовала, что тучи над ее головой сгущаются. Она начала «ухаживать» за Прилучным. К примеру, подносила ему бокалы с вином, обнимала якобы по-дружески за плечи. Естественно, что в какой-то момент мужчина, что называется, поплыл от такого внимания.

«Начались такие типичные женские «штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на эту девицу совершенно другими глазами. Как приворожила!»

Как отметил работник, Прилучный изменился за короткий промежуток времени до неузнаваемости. Еще недавно он говорил, что не хочет работать с Карпович, а уже вскоре улыбался ей. Особенно он был рад, когда она хватала его за локоток или трепала по волосам на голове, словно ребеночка, сообщает «7 дней».