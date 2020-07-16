«Речи о полной победе над заболеванием не идет» 

Владимир Фриске надеется, что актрисе поможет лекарство, которое запретил принимать Жанне Шепелев.

За состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк наблюдает вся страна. Весной прошлого года у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили глиобластому — одну из самых трудноизлечимых форм рака. Больше года артистка сражается за жизнь. Сейчас стало известно, что она вернулась домой.

За это время Заворотнюк перенесла несколько сложнейших операций. Все это время рядом с супругой находится ее муж Петр Чернышев . По нашей информации, во время лечения Насти в больнице он жил вместе с ней. Но сейчас они вернулись домой: в элитном поселке Крекшино у них есть роскошный особняк.

— Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет, — сообщил наш источник. — Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо.

Следит за новостями о состоянии здоровья Заворотнюк и отец Жанны Фриске Владимир Борисович. Ведь в свое время его знаменитой дочери медики поставили точно такой же диагноз.

— Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы, — говорит мужчина. — Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И чтобы лечение помогло этой девочке!

По информации Фриске, Анастасию лечат от опухоли мозга лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Тогда врачи уверяли: это средство сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Но до Фриске оно так и не дошло.

— Шепелев тогда не захотел, — вздыхает Фриске. — Он все прятался от этого лекарства. Хотя нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы. Нам предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел. Хотя, быть может, что-то из этого и получилось бы.

Фриске надеется, что Заворотнюк сможет победить болезнь и выйти на сцену, чтобы продолжать радовать соскучившихся по ней зрителей.