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Нюша раскрыла причину расставания с Кридом 

Lenta.ru 1 час назад
Нюша раскрыла причину расставания с Кридом
Фото: Lenta.ru
В интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?», артистка объяснила, что ее бывший возлюбленный несправедливо обвиняет во всем ее отца, якобы плохо к нему относившемуся.
Нюша заявила, что Егор Крид винит в их расставании ее отца, потому что «не хочет брать эту ответственность на себя».
«У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]», — сказала она.
Артистка объяснила, что певец не был уверен в себе. Она не стала подтверждать слова Крида о том, был ли у него конфликт с ее отцом.
«Я винила больше его, а он винил больше папу. Это лично его мнение. Мое мнение — у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя. Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям», — подчеркнула Нюша.
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Звёзды , Крид
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