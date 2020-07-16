Нюша раскрыла причину расставания с Кридом 

В интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?», артистка объяснила, что ее бывший возлюбленный несправедливо обвиняет во всем ее отца, якобы плохо к нему относившемуся.

Нюша заявила, что Егор Крид винит в их расставании ее отца, потому что «не хочет брать эту ответственность на себя».

«У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина [конфликта с отцом]», — сказала она.

Артистка объяснила, что певец не был уверен в себе. Она не стала подтверждать слова Крида о том, был ли у него конфликт с ее отцом.