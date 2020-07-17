Раскрыты подробности развода Телегина и Пелагеи

Петрова обратила внимание, что в прессе распространили информацию, не соответствующую действительности. Она назвала суммы, который Телегин собирается заплатить певице. «Алименты составят 25 процентов от зарплаты, а это не менее 800 тысяч рублей в месяц. Также все выплаты по погашению кредита на дом производились Телегиным», — рассказала адвокат.

Петрова добавила, что Пелагея мешает общению Телегина с их дочерью.

«Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее часто, поскольку Пелагея заняла позицию — оградить Ивана в общении с ребенком»,

— подытожила адвокат.

8 июля Starhit сообщал, что Телегин утаил свою недвижимость во время бракоразводного процесса. Также говорилось, что спортсмен требует разделить на закрытом судебном заседании квартиру, купленную на деньги мамы артистки.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В мае этого года певица решила официально расторгнуть брак с хоккеистом.