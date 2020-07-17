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Адвокат Телегина раскрыла новые подробности развода хоккеиста с Пелагеей 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыты подробности развода Телегина и Пелагеи
Фото: Lenta.ru
Адвокат нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Ивана Телегина Ирина Петрова рассказала о бракоразводном процессе спортсмена с певицей Пелагеей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Петрова обратила внимание, что в прессе распространили информацию, не соответствующую действительности. Она назвала суммы, который Телегин собирается заплатить певице. «Алименты составят 25 процентов от зарплаты, а это не менее 800 тысяч рублей в месяц. Также все выплаты по погашению кредита на дом производились Телегиным», — рассказала адвокат.
Петрова добавила, что Пелагея мешает общению Телегина с их дочерью.
«Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее часто, поскольку Пелагея заняла позицию — оградить Ивана в общении с ребенком»,
— подытожила адвокат.
8 июля Starhit сообщал, что Телегин утаил свою недвижимость во время бракоразводного процесса. Также говорилось, что спортсмен требует разделить на закрытом судебном заседании квартиру, купленную на деньги мамы артистки.
Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В мае этого года певица решила официально расторгнуть брак с хоккеистом.
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Звёзды , Ирина Петрова , Иван Телегин , ЦСКА , StarHit
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