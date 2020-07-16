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Бабкина отдыхает на море с молодым спутником 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Бабкина отдыхает на море с молодым спутником
Фото: РИА Новости
В своем Instagram 70-летняя певица Надежда Бабкина опубликовала снимки с отдыха в Крыму. В отпуск она отправилась с концертным директором театра звезды Антоном Собяниным.
На фотографиях в социальной сети Надежда позирует вместе с мужчиной на фоне солнечного Крыма. Подписчики певицы сразу узнали в незнакомце концертного директора театра Бабкиной. Однако все были в недоумении, почему Надежда отправилась на отдых с ним, а не со своим гражданским мужем Евгением Гором.
@ngbabkina
Еще совсем недавно певица оказалась одной из первых звезд, заболевших коронавирусом. К счастью поклонников, Надежда Бабкина победила болезнь, и уже вернулась к работе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом.
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Звёзды , Евгений Гор , Надежда Бабкина
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