Бабкина отдыхает на море с молодым спутником 

В своем Instagram 70-летняя певица Надежда Бабкина опубликовала снимки с отдыха в Крыму. В отпуск она отправилась с концертным директором театра звезды Антоном Собяниным.

На фотографиях в социальной сети Надежда позирует вместе с мужчиной на фоне солнечного Крыма. Подписчики певицы сразу узнали в незнакомце концертного директора театра Бабкиной. Однако все были в недоумении, почему Надежда отправилась на отдых с ним, а не со своим гражданским мужем Евгением Гором

@ngbabkina

Еще совсем недавно певица оказалась одной из первых звезд, заболевших коронавирусом. К счастью поклонников, Надежда Бабкина победила болезнь, и уже вернулась к работе.